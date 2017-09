Alunos do Bairro Bortolotto plantam mudas nativas às margens do Rio Mãe Luzia

A ação alusiva ao Dia da Árvore contou com a parceria da ADISI – Associação de Drenagem e Irrigação Santo Isidoro, Projeto Ingabiroba, Comitê da Bacia do Rio Araranguá, Epagri, e os alunos da Escola Municipal Bairro Bortolotto.

Em comemoração ao Dia da Árvore, neste dia 21 de setembro, a Fundação do Meio Ambiente de Nova Veneza (FUNDAVE) promoveu o plantio de 100 mudas nativas em área de preservação permanente (APP) do Rio Mãe Luzia. A ação contou com a parceria da ADISI – Associação de Drenagem e Irrigação Santo Isidoro, Projeto Ingabiroba, Comitê da Bacia do Rio Araranguá, Epagri, e os alunos da Escola Municipal Bairro Bortolotto. O objetivo do plantio também visa atender o Tratado do Rio Mãe Luzia, assinado na abertura da III Semana Municipal do Meio Ambiente, onde Nova Veneza comprometeu-se a recuperar uma APP do rio.

“Os alunos aprenderam a importância das árvores para a proteção do rio, conservação da biodiversidade e regulação da qualidade de vida do ser humano, e também sobre o tratado do Rio Mãe Luzia, rio este muito importante para os neovenezianos”, comentou a coordenadora de educação ambiental da Fundave, Karini Michels.

Para o presidente da Fundave, Juliano Mondardo Dal Molin, a data é para marcar a importância das árvores para os seres humanos. “Nós que somos dependentes da natureza e, consequentemente, das árvores que produzem frutos, de que em determinada fase de vida também o oxigênio, servem como barreiras para vento e controle de erosão. Elas fazem parte da nossa vida e estão sempre nos protegendo. A prefeitura em conjunto com a fundação, desenvolve ações como essas durante todo o ano e não só no dia da árvore. E, desta forma, aos poucos vamos recuperando o nosso meio ambiente que foi degradado. Esperamos que o gesto feito com essas crianças se replique e que elas levem para pais a importância das árvores. Nós doamos também mudas para serem plantadas em casa e que cada uma plante, cuide e o nosso ambiente vai estar melhor ainda”, afirmou o presidente.

Cris Freitas