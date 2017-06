Aluno de Design Unesc faz estágio em empresa de Portugal

Oportunidade é fruto de concurso da fábrica de porcelanas Vista Alegre

O estudante João Luís Gomes, está na sétima fase de Design – ênfase em Projeto de Produtos da Unesc e já arruma as malas para passar três meses no exterior. Ele ficou em primeiro lugar no concurso realizado pela renomada fábrica de porcelanas, Vista Alegre, com alunos do curso da Unesc e como prêmio, vai fazer um estágio com despesas pagas na sede da empresa, em Aveiro, Portugal, a partir de setembro.

O resultado do concurso foi divulgado nos últimos dias e os alunos da Universidade desenvolveram projetos de uma caneca icônica para a marca. Gomes vai acompanhar todo o processo de design da Vista Alegre e lá, o seu projeto será aprimorado. No Brasil, além da Unesc, apenas a PUC do Rio de Janeiro tem essa parceria de estágio com a empresa. A fábrica foi fundada em 1824 em Portugal e atualmente oferece produtos em porcelana, cristal, vidro e cutelaria para consumidores como a família real britânica.

Para o coordenador do curso de Design, João Rieth, o aluno terá uma vivência única na residência da Vista Alegre, o que irá ampliar seu repertório profissional e cultural. “A oportunidade de participar do IDPool na empresa Vista Alegre traduz o DNA do curso: aproximar-se da iniciativa privada, entender suas complexidades produtivas e mercadológicas e participar de possíveis soluções, proporcionando assim o fechamento do ciclo do processo de ensino e aprendizagem. A experiência internacional ocorreu em consequência de outras experiências projetuais com as empresas da região, como Ceusa e Kleiner Schein”, afirma Rieth.

Segundo a coordenadora de design e marketing da empresa portuguesa Vista Alegre, Alda Tomás, os cinco projetos escolhidos como finalistas se destacaram pela apresentação cuidada e bem construída, pelo conceito interessante e bem fundamentado, originalidade, criatividade, empenho, boa solução estética em resposta à função pretendida. “Todos os projetos finalistas foram bastante imaginativos e foi visível a motivação dos acadêmicos, o que nos sensibilizou muito”, comenta.

Realização de um sonho

Nascido em Laguna, João Luís se mudou para Criciúma para fazer o curso de seus sonhos e nem imaginava que o desejo de ter uma experiência internacional se concretizasse antes de concluir o curso superior. “Vai ser a minha primeira viagem ao exterior. Penso em fazer uma pós ou um mestrado fora do Brasil, mas a oportunidade de ampliar meu conhecimento em outro país chegou bem antes”, conta o acadêmico. “Conseguir este estágio é colher os frutos dos meus estudos e das escolhas que eu fiz. É como se algo me dissesse que estou no caminho certo”, complementa.

Para desenvolver a sua caneca icônica, Gomes afirma que pensou em desenvolver algo que trouxesse experiências para o consumidor. “Cada aluno fez a sua leitura do que seria um projeto icônico, mas eu optei por trabalhar a linguagem, a comunicação do produto com quem o olhasse, sem esquecer as características da marca”.

Milena Nandi