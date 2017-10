Alguns que se vão!

Empurra-se mais um!

Fala-se de romeu,

Um pobre plebeu,

Que cantarolava para todos,

Coisas que somente ele entendia!

Outro se foi,

Para além da razão!

Daquilo que entre as escolhas do dia a dia,

Reserva surpresas descabidas!

Coisas não entendidas,

Entre um mundo e sua versão!

O cinza de um pobre verão,

Que já não esquenta mais nada,

Além do que for necessário!

E entre o verso da vida,

Já não canta como antes,

O que se pensou fazer,

Ou mesmo apenas esquecer,

De tudo aquilo,

Que antes pesou!

E sem mais querer,

Outro se vai!

Mais um dia recai,

Na doce sensação,

De não mais saber refazer!