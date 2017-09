Alfabetizadores participam de seminário de abertura do PNAIC em Nova Veneza

A Secretaria Municipal de Educação de Nova Veneza promoveu nesta terça-feira, dia 12, o Seminário de abertura do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). O evento voltado para alfabetizadores contou com a participação de dezenas de profissionais da rede municipal de ensino de Nova Veneza. A pequena Olga Beatriz Souza de Oliveira, de apenas 6 anos, da Escola Municipal Bairro Bortolotto fez uma bela leitura para os educadores.

A coordenadora do PNAIC, Soráia Bortolotto explicou que, o PNAIC incluirá além do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, as turmas do pré-escolar e o Programa Novo Mais Educação (PNME). “O objetivo é compor uma política educacional sistêmica e com perspectiva ampliada de alfabetização, trabalhando com os professores a Alfabetização na Idade Certa, a melhoria da aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática no Ensino Fundamental e, na Educação Infantil, garantindo as perspectivas e as especificidades do trabalho de leitura e escrita com as crianças, conforme prevê o próprio documento orientador para execução do Pacto”, pontuou.

Segundo a coordenadora, a rede municipal de educação, em conformidade com o Plano Municipal de Educação, está organizada para que a formação proposta se realize junto aos seus educadores, dos quais 13 da educação infantil, 13 do ensino fundamental e 10 do Programa Novo Mais Educação.

“Esse pacto é para unirmos conhecimento, experiências para que realmente a criança se alfabetize o quanto antes. O alfabetizador precisa de acompanhamento, de alguém para dialogar com ele. Alfabetização é muito mais do que dominar um código, saber uma letra, é uma arte. Quando falamos da história a gente precisa olhar para trás e imaginar quantos têm coragem para escrever, interpretar as palavras que estão ali arrumadas. E a gestão de Rogério Frigo e Zé irá dar todo o suporte para que a gente faça a diferença na educação no nosso município e na vida dos nossos alunos”, disse o secretário municipal de educação, Elzio Milanez.

PNAIC

Garantir o direito à alfabetização plena a todas as crianças até os oito anos de idade, esse é o desafio do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), compromisso formal assumidos pelos Governos Federal, do Distrito Federal, dos Estados e Municípios, para atender à Meta 5 do Plano nacional de Educação (PNE) que estabelece a obrigatoriedade de “Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental”.

Cris Freitas