Alemão apresenta projeto de pavimentação de rodovia que liga Siderópolis a Nova Veneza

A estrada irá unir os dois municípios e restam apenas 3,5 quilômetros para pavimentar.

O prefeito de Nova Veneza Rogério Frigo esteve reunido com o prefeito de Siderópolis Hélio Cesa, o Alemão, que apresentou o projeto de pavimentação asfáltica que liga Siderópolis a Nova Veneza. A intenção é fazer uma parceria entre os municípios para articular os recursos com o Governo do Estado.

“Apresentei um projeto elaborado em 2013 para unir forças políticas entre os dois municípios e que possamos concluir num menor tempo possível esses 3,5 quilômetros que faltam pavimentar. A intenção é tornar essa rodovia em um corredor de turistas, de produtos, de desenvolvimento. E com isso, tenhamos benefícios não somente pelo acesso da população, mas economicamente também com restaurantes e comercialização de produtos coloniais. Nova Veneza é uma cidade eminentemente turística e queremos nos unir a Nova Veneza, Siderópolis e Treviso para que quem desce ou sobe a Serra conheça as nossas potencialidades da gastronomia de Nova Veneza, das belezas naturais de Siderópolis e Treviso”, afirmou Alemão.

Frigo destaca a importância desse projeto para o desenvolvimento regional. “O Alemão apresentou o projeto e propôs uma parceria com Nova Veneza. Vamos unir as forças para articularmos juntos ao Governo do Estado recursos para a pavimentação desta importante rodovia”, finalizou.

Cris Freitas