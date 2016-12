ANEDOTÁRIO POLÍTICO

“VOTOGÊNICO” – O saudoso Luiz Henrique da Silveira dizia que o Governador reeleito Raimundo Colombo tem a imagem de bom moço, fala mansa e tem boa comunicação. Ele traduz tudo isso em votos. Por isso Luiz Henrique diz que ele é “votogênico”. Eu conhecia a palavra “fotogênico” que é quem fica bem na foto mas “votogênico” eu conheci agora. Criar palavra na Língua Portuguesa chama-se neologismo.

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

DA HORA

_Chego no final de mais um ano agradecendo a todos que nos apoiam nesta caminhada. Agradeço a saúde que tenho e que precisamos para curtir a vida que é maravilhosa. Desejo muita paz, alegria e saúde a todos os familiares, amigos até aos inimigos que um dia poderão ser amigos. No início de janeiro já estaremos de volta. Feliz natale ano novo.

_A decoração de natal da Casa do Chico é de longe a mais bonita dos restaurantes do centro da cidade. A decoração do lago da gôndola na praça também está muito bonita.

_Assisti bela matéria na RBS TV com a Regina Romagna Pasetto e familiares sobre a produção de biscoitos de natal.

_O empresário Davi Masiero que é bom de festa vai reunir um bom número de pessoas no seu aniversário no dia 28. Estarei lá.

_A Lanchonete e restaurante Bom Gosto onde serve pizzas, lanches e o melhor bife acebolado da cidade agora colocou mesas e cadeiras altas no melhor estilo pub. O Rosinaldo Nazário está inovando.

NA POLÍTICA

_Além de várias obras, o ano terminou num clima quente na política local.

_O prefeito eleito Rogério Frigo e a futura secretária de cultura e turismo Susan Bortoluzzi Brogni se reuniram para tratar de assuntos do setor. Já estão pensando nos projetos futuros, isso é bom sinal.

_O governador Raimundo Colombo estava indo tão bem neste segundo mandato mas seu nome figura na lista da Odebrecht e vai ter que responder processo.

_Não sei como será o comportamento de Frigo depois que assumir a prefeitura diante de alguma situação adversa que poderá encontrar pois quando Gava assumiu a prefeitura ficou um bom tempo fazendo pesadas críticas ao antecessor. Agora Frigo poderá dar o mesmo tratamento a Gava. Quando um quer criticar sempre achará motivos.

_A Câmara de Vereadores me enviou convite para o dia da posse. Estarei presente. Obrigado.

_Há pessoas que deveriam contribuir muito mais com o município, inclusive, quando seu partido político não está no comando da prefeitura. Os políticos passam e a cidade continua.

__O jovem Dudu Ugioni (PSD) está cotado para ser o secretário de saúde.

_Se esta indicação se confirmar, este será o fato novo em termos de nomes para o primeiro escalão.

_Um partido está terminando de pagar contas de campanha com uma rifa bem “salgadinha”.

_O prefeito Evandro Gava quando deixar o cargo tem projeto de montar empresa de consultoria e assessoria de gestão pública com mais dois técnicos, além de se dedicar a sua antiga empresa.

_É impressionante e nos entristece como a “politicagem” ainda nos atrapalha. Temos que pensar num município cada vez melhor e para isso depende das nossas ações. Quem faz o seu município é seu povo, ou seja, nós. Pensem nisso.

_O vereador Dalto Bortolotto diz que não pretende assumir uma secretaria no início do mandato mas como ele pretende alçar vôos mais alto nas próximas eleições deve estudar bem o assunto pois assumir um cargo que lhe dê mais visibilidade e mais contato com o povo somente nos dois últimos anos, poderá não ser suficiente para lhe credenciar a uma vaga na majoritária.

_Bortolotto pretende por um bom tempo se dedicar a sua filha Sophia que nasceu nesta segunda-feira.

_Assumir uma secretaria com certeza vai lhe dar mais visibilidade e também mais problemas além de exigir dedicação integral ao cargo.

_Se dedicar a uma função pública de forma eficiente muitas vezes não garante eleição de ninguém.

_Há muitos exemplos de pessoas que se dedicaram muito a causa pública mas os resultados eleitorais não foram satisfatórios. Alguns deles foram nestas eleições.