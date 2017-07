Além da figueira, outras duas antigas árvores estão sendo limpas pela prefeitura

ANEDOTÁRIO POLÍTICO

BOICOTE – Num município vizinho, após as eleições uma funcionária efetiva da prefeitura que era oposição ao prefeito que ganhou as eleições, foi colocada numa sala para “trabalhar” onde só tinha entulhos, baratas e ratos. Depois de alguns dias foi promovida e acabou indo para uma sala que só tinha uma mesa sem gaveta e sua cadeira só tinha três pés. Parece impossível mas isso aconteceu.

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

ESCLARECIMENTO

_Na edição passada abordei um assunto sobre um loteamento do Bairro Garuvinha. Mediante isso o Engenheiro Civil Eduardo Brogni faz esclarecimentos sobre o assunto.

“O referido loteamento foi empreendido na década de 80, mais precisamente no ano de 1982 e foi devidamente documentado e aprovado pelos órgão competentes. Ocorre que, na época em que o mesmo foi aprovado as leis vigentes no momento exigiam para tal (quanto a realização de obras) que se realizasse apenas a abertura das ruas, o que foi realizado conforme o projeto apresentado e aprovado. Este loteamento não foi liberado na gestão passada. O que aconteceu é que apenas na mandato passado que a família proprietária do loteamento começou a comercialização dos lotes. Após terem sido comercializados os lotes da parte inicial (30%), um esforço conjunto feito pelos proprietários destes terrenos foi o responsável pelas obras de infraestrutura nesta parte (rede de água potável, rede de águas pluviais e rede elétrica). Importante destacar que estas obras de infraestrutura foram pagas inteiramente pelos proprietários dos terrenos, tendo participação zero do poder público neste rateio. Quase que a totalidade das residências que lá existem foram comercializadas pelo programa Minha Casa Minha Vida, sendo que, está prática ficaria impossibilitada caso o loteamento não fosse legalizado ou os terrenos não possuíssem escritura pública.

Como todos sabem, existem em nosso município vários loteamentos irregulares em que os terrenos são comercializados com base em recibos o que seguramente não é o caso do Loteamento São Francisco.”

DA HORA

_Nesta semana a degustação de vinhos no Empório Varandas foi da Vinícola chilena Tarapacà. A enóloga Catalina Castro que fez a apresentação dos vinhos.

_Neste final de semana haverá festa em honra a São Bento na capela de São Bento Alto com desfile de máquinas agrícolas. Participe.

_O local onde funcionou um café agora virou exposição de máscaras e trajes do carnaval de Veneza para atender os turistas que sempre procuram estes produtos.

_A Afave comandada pela Neni e a Vera está cheia de atividades. Uma delas é uma ida a São Paulo numa feira de artesanato. Outra atividade é um festival de dança da terceira idade regional. Elas estiveram nesta semana em Florianópolis para tratar de ações na assistência social.

_A feijoada do Restaurante Carèas, de Caravaggio, no sábado deu tão certo que também é servida num dia da semana. Almocei lá na quinta-feira e tinha feijoada. O proprietário Marcelo Viola e sua equipe sempre com atendimento especial e saborosa gastronomia.

_Poucas vezes vi o amigo Edésio Spillere tão emocionado como na inaguração do Hotel Dolomiti e olha que nos últimos anos ele passou por vários momentos marcantes. Edésio adora tanto a Itália que já proporcionou esta alegria para muitos amigos e eu fui um destes agraciados por esta viagem inesquecível. O “Dolomiti” significa a beleza arquitetônica daquela região italiana para Caravaggio. De fundo não são as montanhas dolomitis mas a serra geral que também são belas e contempladas por nós e nossos visitantes. Concretizar um sonho é maravilhoso.

_Uma brincadeira que começou numa reunião de amigos e alguns políticos locais, num sítio nos arredores da cidade de um amigo, há alguns anos para uma tradicional minestra, virou um evento denominado de “Minestra com Vinhos do Mundo” organizado por um grupo e será no dia 13/07. Cada convidado vai levar um vinho de um país do mundo. Esta brincadeira está ficando ótima e vai reunir um seleto grupo da região.

_O italiano Benedetto Fiori, cidadão neoveneziano, chegou na solenidade de inauguração direto do aeroporto e foi festejado pelos amigos Edésio e Giliard Gava.

_Conversei rapidamente com Giliard Gava na inauguração. Ele está estudando muito a Teologia, Filosofia e todas as outras disciplinas humanísticas. Ouvi que nós pensamos no estilo- “Greco-Romano”. O que isso quer dizer? Vou pesquisar.

_A empresa de segurança Setup chegou no município de maneira muito simpática. No seus outdoors a frase é: “Chegamos na cidade mais charmosa do Estado.” Obrigado.

_A charmosinha São Bonifácio mais conhecida como “Vila Seca” pelo jeito também será conhecida por outro apelido.

_Além da figueira, outras duas antigas árvores estão sendo limpas pela prefeitura. A nossa praça está muito bonita e nós que sempre moramos aqui ainda nos chamaa atenção pelo seu charme, este ponto de encontro dos neovenezianos e também dos turistas.

_Uma cidade, um município que se destaca na gastronomia tem que ter várias opções gastronômicas, e agora temos um restaurante especializado em carnes nobres assadas na “parrilla” que fica anexo ao Hotel Dolomiti. É o La Brasa dos sócios Luciano Alice e Gustavo Farias. O Chef Anselmo Rossoni está assessorando o La Brasa.

NA POLÍTICA

_Nos dois mandatos anteriores, o prefeito Rogério Frigo, não foi para a Itália mesmo tendo vários convites mas desta vez já está programada uma viagem ainda este ano. Frigo e o vereador Aroldinho que também é Correspondente Consular Italiano vão liderar uma comitiva.

_A verba de R$ 100 mil para a ciclovia do Bairro Baixada, em Caravaggio, foi do Deputado Estadual Luiz Fernando Cardoso “Vampiro” que é o atual Secretário de Infraestrutura do Estado mas ele já foi informado de que como ficou a obra. Luiz Fernando Vampiro estava na inauguração do Hotel Dolomiti.

_Como anda a reabertura do Hospital São Marcos pelo Instituto Corpore?

_Lembrando que foi reaberto o pronto-socorro há dois meses, ficando para reabrir os demais atendimentos posteriormente.

_Na próxima semana vou conversar com a diretor Paulo Conti a respeito deste assunto.

_O vereador Dalto Bortolotto (PSDB) assumiu a presidência da Câmara de Vereadores por um mês e o suplente Didi Spillere (PSD) assumiu pela primeira a Câmara de Vereadores nesta terça-feira.

_Bortolotto está trabalhando para viabilizar o Procon e também está buscando informações sobre o assunto da instalação das câmeras de vigilância que não sairam do papel. Ele fala em acionar o Ministério Público.

_A Secretária de Cultura e Turismo, Susan Bortoluzzi Brogni esteve na Câmara de Vereadores e foi sabatinada pelos vereadores exlicando detalhes da festa.

_O prefeito Rogério Frigo e o vice Zé Spillere estiveram em Florianópolis dois dias nesta semana visitando lideranças políticas regionais e secretarias em busca de recursos.