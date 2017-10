Alegando insegurança em parceria, Prefeitura cancela o 2º Revezamento Divas Venezianas

Segunda edição da corrida aconteceria em novembro, em Nova Veneza.

Alegando insegurança na parceria formada com a empresa privada Eco Floripa Eventos Esportivos, a Administração Municipal de Nova Veneza, por meio do Departamento de Esportes, cancelou o 2º Revezamento Divas Venezianas, que aconteceria em novembro no município.

Conforme o diretor de Esportes de Nova Veneza, Heriton Sandrini, a corrida foi cancelada porque seria muito arriscado fazer um evento com uma parceria não confiável. “Precisamos de parcerias consistentes. A empresa que solicitou a corrida fez o contato em março e, desde lá, não deu mais sinal de vida, não manteve nenhum tipo de contato. Faltou divulgação e planejamento, isso não se organiza em apenas uma reunião, no início do ano. Não tínhamos segurança nenhuma para desenvolver esse evento, por isso a decisão. Nova Veneza é uma vitrine, temos que tomar muito cuidado com o que trazemos para o município”, explica.

Já a empresa Eco Floripa Eventos Esportivos alega que não entendeu os motivos alegados pelo cancelamento. “Temos uma empresa há 23 anos no mercado de corridas de rua e foi a primeira vez que uma prefeitura cancelou sem sequer nos avisar antecipadamente. Apenas recebemos um telefonema informando a decisão. Já tínhamos feito a primeira edição do evento no ano passado e, para este ano, estava tudo pronto, tínhamos o percurso, já haviam 15 equipes inscritas”, afirma a vice-diretora Maria de Fátima da Silva Duarte.

O valor das inscrições já está sendo devolvido às equipes que se inscreveram para participar do revezamento.

Francine Ferreira