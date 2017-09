Ainda faltam mais de três anos mas eu arrisco a dizer que o prefeito Rogério Frigo vai à reeleição

ANEDOTÁRIO POLÍTICO

DESPORTISTAS – O Engenheiro Civil Edio Minatto, ex-prefeito que adora o surf está em El Salvador surfando, e o ex-vereador Betão Ranacoski, rizicultor, virou adepto do ciclismo e em breve vai para o Uruguai de bike mas o segundo “esporte” de ambos é tentar a “expulsão” do ex-vereador Vanderlei Spillere do PMDB. O processo será entregue na próxima semana.

BANNER VERMELHO – Quando abríamos o belo banner vermelho da Pan & Vin em Brasília na praça dos três poderes ou no prédio anexo IV onde ficam os gabinetes dos deputados, chamava a atenção. Certamente muitos achavam que era manifestação petista.

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

DA HORA

_O figurão Nei Zanelatto que gosta de interagir com as pessoas agora com seu “TX” como se dizia outras épocas, está no lugar certo. Nas suas andanças ele conversa além da língua portuguesa, arranha o espanhol e fala fluentemente o italiano, e também atua de guia turístico.

_Na bela Gramado, desde os anos 70, a disciplina “Turismo” faz parte da grade curricular escolar.

_Por aqui temos que pensar nisso. Ser uma cidade turística deve-se envolver toda a população desde a infância.

_Num belo recanto entre Caravaggio e Nova Veneza em breve será inaugurado o “Texugos”.

_O Arquiteto Vânio Resmini esteve em Nova Veneza e está feliz pelas árvores da nossa praça estarem ficando muito bonitas depois da limpeza. Ele é um entusiasta do assunto e várias vezes se manifestou nos jornais a respeito das nossas árvores estarem precisando de uma limpeza porque estavam agonizando. Deu certo e sua participação foi decisiva no trabalho que a prefeitura fez. Obrigado.

NA POLÍTICA

_A relação do tucanato neoveneziano com o presidente da Câmara de Vereadores Eloir Biro-Biro Minatto não está nada boa principalmente depois da última sessão que Minatto desempatou uma votação a favor da oposição.

_Minatto tornou-se presidente com apoio do PSDB e no acordo vai permanecer presidente somente mais o ano que vem mas há quem ache que ele pretende continuar no cargo no segundo biênio também.

_Ainda faltam mais de três anos mas eu arrisco a dizer que o prefeito Rogério Frigo vai à reeleição com Zé Spillere de vice, reeditando a mesma dobradinha.

_A prefeitura pretende construir um prédio para o CRAS através de verba destinada da Secretaria estadual de Ação Social comandada por Valmir Comin.

_A pauta de uma reunião realizada nesta semana com lideranças políticas da região na casa de um empresário daqui foi candidaturas a prefeito de Nova Veneza, Forquilhinha e Criciúma. Neste projeto estão respectivamente os nomes de Ângela Panatto Ghislandi em Nova Veneza, Maciel da Soler em Forquilhinha e Luiz Fernando Cardoso em Criciúma.

_Para quem interessar possa, a viagem da Confraria Pan & Vin foi custeada parte pela entidade que são oriundas de mensalidades dos integrantes e parte com recursos próprios de cada confrade.

_A Secretaria de Obras sob o comando de Ciso Mathias está fazendo um trabalho de melhoria nas estradas pelo interior que há muito tempo não se fazia.