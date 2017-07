Ainda está rendendo aborrecimentos a obra da “ciclovia” no bairro Baixada

ANEDOTÁRIO POLÍTICO

SLOGAN – “O preço da liberdade é a eterna vigilância”, esta frase tão conhecida e propalada ainda hoje, foi o slogan da UDN que foi um dos principais partidos do Brasil há várias décadas. A frase foi do orador irlandês John Philpot Curran.

* Histórias baseadas em fatos reais da política de Nova Veneza

DA HORA

_Eu conversei com o Sr. Tarcísio Gava que se recupera bem de cirurgia cardíaca feita há um mês. Quem também vai fazer cardíaca nos próximos dias será Jairo Frassetto. Boa sorte.

_Fui convidado por Noio Damiani para acompanhá-lo numa viagem a Florianópolis para evento na Fiesc. Ele vai pilotando sua aeronave.

_A vizinha Siderópolis vira e mexe reclama porque muita gente confunde o fato de que alguns restaurantes bem conhecidos na região ficam em seu território mas a maioria das pessoas fala que é de Nova Veneza.

_ Nova Veneza não costuma se apropriar do que não lhe pertence mas na imprensa muita gente se confunde quando se refere ao assunto, e parte da população realmente não sabe onde fica a divisa entre os dois municípios. Nova Veneza estima o “Belum” como se dizia no passado.

_Para muitos a barragem do Rio São Bento fica em Nova Veneza mas na verdade fica no território de Siderópolis.

_No dia 20/07 será a realizada a feijoada beneficente da Apae no Petrus com o preço de R$ 25,00. Participe.

_Imperdível a palestra no dia 21/08 (segunda-feira) com o empresário Nilson Olivo com o tema: “Administração com responsabilidade social.” O evento será beneficente em prol da Apae e organizado pela Confraria Pan & Vin.

_O nosso setor gastronômico, hoteleiro, e comércio ligado ao turismo empregam também muitos jovens.

_Pela primeira vez fui a uma Nutricionista para iniciar uma reeducação alimentar. Gostei e vou tentar mudar a maneira de me alimentar pois isso influencia diretamente na nossa saúde. A Nutricionista Ednara Caetano Savio que me atendeu.

_Uma vez “pedreiro” era somente quem trabalhava com construção civil, infelizmente.

NA POLÍTICA

_ Antes da última sessão da Câmara de Vereadores, o clima esquentou entre o vereador licenciado e presidente Eloir Biro-Biro Minatto e o vereador Dado Ghislandi. Por pouco não foram às vias de fato.

_ Ainda está rendendo aborrecimentos a obra da “ciclovia” no Bairro Baixada, em Caravaggio.