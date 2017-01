Agentes temporários encerram trabalhos na Polícia Militar de Nova Veneza

Depois de dois anos, último dia de trabalho dos operadores de Central foi nessa quarta-feira, 18.

Nesta quarta-feira, 18, finalizaram seus trabalhos na Polícia Militar de Nova Veneza os dois agentes temporários que começaram a atuar na função de Operador de Central (emergência 190) há dois anos. Trata-se da psicóloga Patrícia Boaroli Ghislandi e do estudante de Direito, João Brogni Ghellere.

O comandante da PM de Nova Veneza, sargento Jocemar, avalia que o trabalho da dupla foi desempenhado com qualidade. “Além de ser uma função de muita importância, pois com a presença deles no grupo, mais policiais ficaram disponíveis para a atuação diária nas ruas. Os dois cumpriram a missão com competência e profissionalismo, por isso, agradeço os dois em nome da Polícia Militar de Santa Catarina”, completa.

Para a psicóloga Patrícia, a experiência tem um valor inestimável profissional e pessoalmente. “Especialmente em virtude do contato direto com a instituição em seu cotidiano, que me permitiu respeitar e admirar ainda mais os serviços prestados pela Polícia Militar. A realização do primeiro atendimento ao cidadão através do telefone de emergências nos permite vivenciar com proximidade as ocorrências policiais, e com ainda mais empatia das necessidades do cidadão que solicita os serviços”, argumenta.

Já Ghellere complementa, lembrando que a experiência foi muito enriquecedora. “São poucos os civis que realmente tem a oportunidade de conhecer tão de perto o real funcionamento da Polícia Militar. Nós prestávamos o serviço de atendimento de emergências, isso me fez crescer como pessoa. E ainda pra mim, que pretendo seguir carreira na área do Direito Penal, foi muito esclarecedor e ajudou durante as aulas”, ressalta.

Por fim, ambos agradecem a oportunidade de terem atuado auxiliando o trabalho tão importante que a Polícia Militar desempenha diariamente. “Tivemos a felicidade de trabalhar com excelentes profissionais do efetivo, que a exemplo do comando, desenvolve um trabalho competente e humanizado em nossa cidade”, finaliza Patrícia.

Francine Ferreira / Fotos: Willians Biehl