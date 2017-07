AGA Design é nova opção para quem quer móveis projetados em Nova Veneza

Estabelecimento é gerido pela designer de produtos, Aline Gava.

Quem procura um local que disponibilize profissionais capacitados para o desenvolvimento de projetos mobiliários residenciais e comerciais tem uma nova opção em Nova Veneza: a “AGA Design”. O negócio, atualmente home office, é gerido pela designer de produtos, Aline Gava, e promete trazer o diferencial em móveis para o município.

Aline mora em Nova Veneza e é formada em Design de Produto pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc). “Amo projetar móveis, ambientes e por isso decidi montar um negócio próprio. Desenvolvo móveis multifuncionais, inteligentes e criativos, regados com bom gosto e tendências atuais. A ideia é projetar ambientes valorizando o aproveitamento de espaço”, explica.

Ela ressalta que o negócio é basicamente uma prestação de serviço, mas com foco em um atendimento dedicado ao cliente. “Eu gosto de tratar do projeto na casa do cliente, sentindo a energia do lugar e o espaço, para projetar algo condizente com o local e melhor guiar a pessoa em seus anseios”, afirma.

Além disso, outro diferencial é que a profissional acompanha a execução do projeto para garantir que tudo seja feito corretamente. “Assim, posso garantir uma maior satisfação do cliente quando tudo estiver pronto”, argumenta a designer.

Se a pessoa quiser, a AGA Design ainda conta com um marceneiro que executa os seus projetos. “Porém o cliente não é obrigado a executar conosco. Também posso vender apenas o projeto, e ele colocar em prática com outro marceneiro, de sua preferência”, completa.

Para o futuro, a ideia é montar uma loja de decorações. “Assim, poderei oferecer não só o projeto e os profissionais para o executarem, mas também os objetos para a decoração do ambiente”, finaliza Aline.

Interessados podem entrar em contato pelo e-mail contatoagadesign@gmail.com, Instagran (@aga__design), Facebook (AGA Design), ou pelos contatos (48) 99940-0896 e (48) 98823-2297.

Francine Ferreira