Afave promove 1º Festival de Dança da Terceira Idade, em Nova Veneza

O evento é alusivo ao Dia Mundial do Idoso, comemorado no dia 1º de outubro.

A Associação Feminina de Assistência Veneziana (Afave) promove nesta sexta-feira, 29, o 1º Festival de Dança da Terceira Idade, em comemoração ao Dia Mundial do Idoso, no dia 1º de outubro. As apresentações começam às 9h30, no Teatro Municipal, em Nova Veneza. Ao todo, 140 dançarinos vindos de Criciúma, Treviso, Siderópolis, Içara, Morro da Fumaça, Forquilhinha, Urussanga, Cocal do Sul e Nova Veneza irão se apresentar com coreografias nos estilos livre, jazz, dança urbanas ou modernas.

O evento tem objetivo de estimular a participação da Terceira Idade em atividades recreativas, visando ampliar as perspectivas de uma qualidade de vida. “A dança traz muitos benefícios à saúde, eleva a autoestima e ajuda a prevenir a depressão, além de estimar o convívio social, equilíbrio e flexibilidade. Os queremos também promover uma interação entre grupos de idosos mantidos por várias instituições da AMREC, além de incentivar a prática e proporcionar a vivência da dança para os nossos idosos”, comenta a presidente de honra da Afave, Sidnei Vitória Frigo, a Neni.

Ainda de acordo com a presidente de honra, a ideia do festival surgiu durante o Filó das Damas. “Discutimos junto com todas as primeiras damas a realização do evento e, a próxima edição do festival poderá acontecer em qualquer cidade da região”, afirma.

Cris Freitas