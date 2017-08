Afave irá ampliar o grupo de voluntárias do projeto Arte Veneza

As neovenezianas que têm habilidades ou gostariam de aprender novas técnicas devem procurar a associação.

A dedicação das neovenezianas à produção de artesanato poderá ampliar os trabalhos do projeto Arte Veneza que, atualmente produz máscaras e algumas peças de souvenires, em Nova Veneza. A intenção é ampliar o grupo de voluntárias para que possa render novos produtos em diferentes técnicas levando o nome da cidade. A presidente de honra da Afave, Sidnei Vitória Ghellere Frigo, a Neni acompanhada da diretora executiva, Vine Lehmkuhl Savio foram conhecer este mês, a Associação de Artesãos Feito a mão de Pomerode.

“O primeiro passo será convidar as pessoas que têm alguma habilidade ou que queiram aprender para fazer parte do grupo e discutir a ideia do projeto. O objetivo é ofertar aos turistas e visitantes mais peças de artesanato para vender Nova Veneza. Quando visitamos uma cidade gostamos de levar uma recordação e queremos ter uma variedade maior de produtos e com isso, possibilitamos também uma geração de renda a quem participar do projeto. Aproveitamos a visita para conversar com a presidente da associação, a Dirce, o que oportunizou uma troca de ideias para implementarmos o nosso projeto Arte Veneza”, comentou a presidente de honra, Neni.

Mais informações podem ser obtidas na Associação Feminina de Assistência Veneziana (Afave), de segunda a sexta, das 8h ao meio dia e das 13h às 17h.

Cris Freitas