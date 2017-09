Aenove já tem nova diretoria

Em solenidade que aconteceu durante esta semana, Guilherme Minatto assumiu entidade por mais dois anos.

A segunda diretoria da história da Associação Empresarial de Nova Veneza (Aenove) tomou posse na última quarta-feira, 20, em solenidade no Teatro Municipal. Eleitos para um mandato de dois anos, o presidente Guilherme Minatto e os pares de diretoria passam ao comando de uma das entidades empresariais mais jovens de Santa Catarina.

Além da posse, o evento contou com a palestra “Liderança de Alta Performance”, comandada pelos mastercoaches Marcelo dos Santos e Renata Nunes, da SBCoaching Corporate.

Como principal desafio do mandato, Minatto elegeu o fortalecimento da entidade, em número de associados e como força representativa da sociedade de Nova Veneza. “Temos uma associação pequena, com apenas dois anos, mas um enorme potencial. Vamos trabalhar e buscar o apoio dos associados e da população para estarmos cada vez mais envolvidos com as questões importantes para o desenvolvimento do município”, diz.

Diretoria

Presidente

Guilherme Nuernberg Minatto

1º Vice Presidente

Larissa Mondardo Bortolotto

2º Vice Presidente

Ricardo Fernandes Paes

1º Administrativo

Mairon Matias Pacheco

2º Administrativo

Emerson Crippa

1º Tesoureiro

Bruno Freitas Pazetto

2º Tesoureiro

Ana Alice Gorini

1º Jurídico

Rafael Nuernberg Minatto

2º Jurídico

Flávio Ghislandi Cúnico

Conselho Fiscal Titular

Henrique Ubbiali Brogni

Conselho Fiscal Titular

Elias Eduardo Mondardo Olivo

Conselho Fiscal Titular

Laís Regina Preis Disner

Conselho Fiscal Suplente

Ladson Locatelli