ADR realiza reunião de Conselho de Desenvolvimento Regional

A Agência de Desenvolvimento Regional de Criciúma reuniu na última semana, prefeitos, presidentes de câmaras de vereadores e representantes da sociedade civil organizada para a terceira reunião do Conselho de Desenvolvimento Regional (CDR) de 2017. Com as novas normativas após a mudança de Secretaria para Agência, o conselho passou a ser consultivo e não mais deliberativo.

“Vamos pensar em obras que beneficiem três ou mais municípios e não um exclusivamente. Já sabemos de obras relevantes que são prioridades como a Jacob Westrup e outras, mas o CDR deve continuar pensando no desenvolvimento regional como um todo”, explicou o secretário Regional João Fabris.

Para o presidente da Câmara de Vereadores de Nova Veneza, Biro Biro Minatto, as grandes obras pretendidas para a região, algumas delas estão em Nova Veneza. “Temos a pavimentação asfáltica entre Nova Veneza e Meleiro pela SC-443 e, a finalização da rodovia Silvino Morelli, estrada que liga São Bento Alto a Vila Maria. Além da ampliação do sistema de barragens para uso dos agricultores nos municípios da região,” afirmou.

Paralelo a isso, a reunião também serviu para colocar discussão as prestações de contas e pagamentos dos convênios em andamento.

De Nova Veneza também participaram da reunião o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Evandro Boaroli, e o prefeito Rogério Frigo.

Paula Darós Darolt com edição de Willians Biehl