Adolescentes da rede municipal de Nova Veneza participam de palestras sobre prevenção de deficiências na gravidez

O comitê municipal de prevenção de deficiências promoveu uma ação com as turmas de 9º ano das escolas municipais e estaduais de Nova Veneza, no Teatro Municipal. O objetivo do encontro foi falar sobre a importância da prevenção das deficiências, do diagnostico precoce, do crescimento e desenvolvimento normal.

“A palestra foi totalmente voltada sobre os cuidados pré e pós-gravidez para a prevenção das deficiências evitáveis e depois que a criança nasce quais são os cuidados para fazer o diagnóstico precoce. Começamos a trabalhar o tema com a saúde, agora com a saúde para sensibilizar os alunos e vamos trabalhar com os clubes de mães e os usuários da assistência social que são algumas das metas definidas pelo conselho”, comentou a presidente e enfermeira da unidade básica de saúde de Caravaggio, Lia Spilere.

Para o secretário municipal de educação, Elzio Milanez o evento foi espetacular. “Os adolescentes receberam todas as informações necessárias para se prevenir e não gerar um feto com deficiência devido irresponsabilidades deles. Realmente, falar de sexo na adolescência é necessário e mexe com eles, pois puderam ver que pode ser feito da forma certo, no momento certo e com prevenção”.

Cris Freitas