Adeus ao sorriso metálico

Modernos tratamentos ortodônticos aliam funcionalidade e estética

Cada vez menores e mais discretos, os aparelhos dentários evoluíram, e muito, ao longo dos últimos anos. Tudo para garantir funcionalidade aliada à estética, segundo a especialista em ortodontia Letiele Furlan. A profissional sugere três opções para pacientes que querem alinhar os dentes de forma sutil e eficaz, mas sem ostentar o chamado sorriso metálico. Confira:

Aparelho fixo estético

É semelhante ao tradicional aparelho de metal, mas com bráquetes que se confundem com os dentes, feitos em porcelana ou safira, materiais que possibilitam um visual estético mais clean e leve. Destaque para o aparelho autoligável de safira, modelo que se diferencia não apenas pela estética, mas também pelos resultados. “O método autoligável não utiliza as ligaduras elásticas do aparelho tradicional, as famosas borrachinhas que unem o arco (fio) ortodôntico ao bráquete. Além de acumular bactérias, observou-se que elas atrasam o tratamento em função do grande atrito gerado”, afirma a especialista.

Com o arco preso diretamente às travas do bráquete, o aparelho autoligável aumenta, consideravelmente, o conforto do paciente e a eficácia do tratamento. Ele também facilita a higienização e diminui o número de visitas ao dentista, já que a manutenção pode ser feita a cada dois meses e não mais de 30 em 30 dias.

Aparelho lingual

Diferente do que o nome sugere, o aparelho não é colocado na língua, mas na face interna dos dentes, por isso também é chamado de aparelho invisível. Além da questão estética, ele também é recomendado para pessoas que praticam esportes de contato, a fim de evitar lesões na boca.

Outra vantagem é que, como o aparelho não está escondendo os dentes, fica mais fácil acompanhar e perceber a evolução do tratamento. Em contrapartida, o valor do tratamento lingual é mais elevado em função da alta tecnologia e personalização do método, sem falar na higienização, que terá que ser reforçada. “Como a visualização é mais difícil, orientamos o paciente a fazer limpezas mensais no consultório para evitar problemas como uma gengivite”, alerta Letiele.

Alinhador removível

De todas as opções disponíveis no mercado, os alinhadores são os mais discretos, sofisticados e eficientes. O tratamento é realizado com uma série de placas removíveis transparentes, semelhantes às placas de clareamento. As placas são confeccionadas de forma personalizada para cada paciente, sendo trocadas a cada 15 dias. Elas podem ser retiradas para comer, escovar os dentes e passar o fio dental, diferente dos aparelhos convencionais fixos. “O resultado é obtido duas vezes mais rápido do que com o método tradicional, com o uso de bráquetes”, garante a dentista.

Mas, apesar dos benefícios, o tratamento é mais caro por ser importado. As placas vêm dos Estados Unidos e o valor está sujeito à cotação do dólar.

Caroline Bortot