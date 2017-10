Acic recebe quase 600 estudantes para a segunda etapa do Prêmio de Matemática

Classificados realizam a avaliação nesta quarta-feira, dia 18, das 8h30min às 11h30min

A Associação Empresarial de Criciúma (Acic), receberá nesta quarta-feira, dia 18, das 8h30min às 11h30min, os 558 estudantes classificados para a segunda etapa do 4º Prêmio ACIC de Matemática. A iniciativa idealizada pela Acic tem o objetivo de promover a valorização da matemática na vida cotidiana da sociedade, bem como diagnosticar a qualidade do ensino e o desempenho dos alunos nas escolas participantes.

No primeiro desafio, realizado em 21 de setembro, participaram em torno de 12 mil estudantes dos quintos, sextos, sétimos e oitavos anos das escolas municipais, estaduais e particulares de Criciúma e das escolas municipais de Siderópolis, Içara, Cocal do Sul e Nova Veneza.

Os alunos que atingiram a média estabelecida são os que estarão participando desta segunda etapa da premiação. Os premiados serão revelados no dia 8 de novembro, com evento de premiação marcado para 24 de novembro.

De acordo com o presidente da Acic, César Smielevski, esta é uma contribuição importante para a educação da cidade. “Estamos preparando alunos que poderão atuar nas profissões do futuro, pois os novos nichos envolverão o raciocínio lógico e tudo aquilo que engloba a matemática. Estamos também desmistificando o medo que as crianças têm da disciplina”, coloca.

A iniciativa da Associação Empresarial de Criciúma conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação e da Gerência Regional de Educação (GERED). “A premiação tem movimentado as escolas para o estudo da matemática e tem mostrado o grande empenho dos professores na preparação dos estudantes para as avaliações. Todos os relatos que temos são sempre muito positivos com relação a iniciativa da associação”, observa a gerente Regional de Educação de Criciúma, Jucilene Fernandes.

Deize Felisberto