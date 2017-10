Aberto os jogos escolares Humberto Hermes Hoffmann e Escola Municipal da Baixada

Cerimônia de abertura ocorreu na noite dessa quinta-feira, 5.

Com a participação de alunos, professores, autoridades e membros da sociedade, foi aberto na noite da última quinta-feira no ginásio do distrito de Caravaggio em Nova Veneza, o X JESH e I JESHC. Este ano os jogos são em parceria entre a Escola Estadual Básica Humberto Hermes Hoffmann e Escola Municipal do bairro Baixada.

Os jogos acontecem na próxima semana de 9 a 11 de outubro. Durante o dia as atividades são direcionadas para o Ensino Fundamental, já no período da noite, para o Ensino Médio.

Willians Biehl / Fotos: Marlene Damiani Romagna