Abertas as inscrições para a Expedição Xokleng 2017 – Memórias de São Pedro

Final do Campeonato Catarinense de Corrida de Aventura fará parte do Festival da Montanha em Siderópolis

Estão abertas as inscrições para a Expedição Xokleng 2017 que acontecerá nos dias 30 de setembro e primeiro de outubro, durante o Festival da Montanha, na Barragem do Rio São Bento, em Siderópolis. As inscrições podem ser feitas no site até o dia 22 de setembro.

A prova será dividida em duas categorias:Expedição – aproximadamente 110 km de percurso, em torno de 12 horas de duração; e Aventura – com aproximadamente 45 km de percurso e entre 3 e 5 horas de duração; e nas modalidades: Orientação, Trekking, Mountain Bike, Técnicas Verticais e canoagem. As vagas são limitadas e os valores variam conforme o percurso, categoria e o número de participantes.

A Expedição Xokleng 2017 valerá para a final do Campeonato Catarinense de Corridas de Aventura, Ranking Brasileiro de Corridas de Aventura (RBCA), e será monitorada pela SPOT FindMeSPOT.com, em parceria com a Confederação Brasileira de Corridas de Aventura (CBCA). A título de responsabilidade social, a organização irá realizar pelo segundo ano o ExpediCÃO, com a doação de um quilo de ração por atleta, que será destinada ao Instituto de Defesa dos Direitos dos Animais de Siderópolis (Iddasi).

Memórias de São Pedro – Lendas, mistérios e desafios na maior aventura do Sul do Brasil – A Expedição Xokleng 2017 levará seus participantes a uma imersão na história da Comunidade de São Pedro, em Siderópolis, por meio do livro Memórias de São Pedro, dos autores José Carlos Júnior dos Santos e Micheli Ribeiro Luiz. Eles fazem um resgate de diversos aspectos desde a imigração das primeiras famílias, o povoamento do local e o contato com os índios da tribo Xokleng.

