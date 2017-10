Abertas inscrições para curso de fruticultura em Maracajá

Estão abertas as inscrições, em Maracajá, para o curso de fruticultura do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego(Pronatec). Em 200 horas/aula, serão estudados aspectos relativos a produção de mudas, tipos de solos, nutrição vegetal, irrigação e colheita, informa a assistente social do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), de Maracajá, Suelen Callegari. A ação é em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e Sindicato Rural de Araranguá. Aos inscritos é paga uma ajuda de custo pela frequência às aulas.

O curso será em período integral e os interessados devem ir ao CRAS, até a sexta-feira da semana que vem, 27, portando documento oficial de identificação e comprovante de residência. As aulas devem iniciar no decorrer de novembro. A idade mínima é de 15 anos e a escolaridade requerida é de ensino fundamental incompleto. As aulas ocorrerão na sede do CRAS, na Rua Selda Soares da Silveira, nº 1810, nas proximidades da Praça Antenor Apolinário de Oliveira, na Vila Beatriz.

Prefeitura de Maracajá