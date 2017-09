Abertas as inscrições para concurso público do Instituto Geral de Perícias de SC

São 51 vagas com vencimentos de até R$ 15.820,84.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) e o Instituto Geral de Perícias (IGP) do Estado de Santa Catarina comunicam que estão abertas as inscrições para o Concurso Público 001/2017, destinado para o nível inicial das carreiras de perito oficial e técnico pericial. O processo de inscrição vai até o dia 20 de outubro através do site do concurso.

São 49 vagas para os cargos de perito criminal, perito criminal bioquímico, perito médico-legista e perito odontolegista. Outras duas vagas são para a função de papiloscopista. As provas ocorrerão a partir das 13h do dia 26 de novembro nas cidades de Florianópolis, Joinville, Blumenau, Cricíuma, Itajaí, Lages, Joaçaba e Chapecó.

O concurso público será realizado sob a responsabilidade do Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul (Ieses) e coordenado pela Comissão de Concurso Público IGP/SSP, designada pela Portaria nº271/ EPES/DIAF/SSP de 28 de agosto de 2017, obedecidas as normas do edital.

O valor das inscrições é de R$ 120 para o cargo de perito oficial e de R$ 100 para técnico pericial. Já os vencimentos para os aprovados, previstos em edital, vão até R$ 15.820,84.

A inscrição deve ser feita até as 16h de sexta‐feira, 20 de outubro de 2017, também último prazo para pagamento da taxa. O concurso público será constituído de cinco fases: Prova Objetiva de Conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório; Exame de Avaliação de Títulos, de caráter classificatório; Exame de Avaliação da Aptidão Psicológica Vocacionada, de caráter eliminatório; Exame Toxicológico, de caráter eliminatório; e Investigação Social, de caráter eliminatório.

Mais informações no edital.