BR-101 Sul terá melhorias em pavimento no limite entre Sangão e Içara, nesta quarta, 06

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes faz nesta terça-feira e quarta-feira, 05 e 06 de setembro, trabalhos de recomposição do pavimento da BR-101 Sul catarinense. Cinco pontos da plataforma na pista de sentido Sul-Norte, entre o km 366,5 ao km 368, próximo ao Rio Urussanga – limite entre os municípios de Sangão e Içara, terão melhorias para garantir a trafegabilidade de veículos.

Nesta terça-feira, 05, os pontos onde a camada superficial do pavimento será retirada foram marcados e cortados e, amanhã, 06, serão removidos e preenchidos com nova aplicação de concreto betuminoso (asfalto CBUQ).

As melhorias são pontuais e temporárias e, por isso, requerem mais atenção dos usuários. Mantendo-se as condições de tempo estável, os trabalhos continuam nos próximos dias, sempre com orientação do trânsito feita pela sinalização vertical provisória instalada, com sinalizador (bandeirinha). O serviço é maior e mais complexo que ações semelhantes realizadas em outros períodos, com primagem (aplicação de ligante/impermeabilizante) e compactação. Com isso, enquanto a aplicação é realizada, a faixa de rolagem onde estão alocados os trabalhos fica interrompida.

Para os usuários da rodovia federal, o DNIT/SC pede que seja respeitado o local em melhorias, evitando a parada desnecessária com o veículo. Além disso, é preciso reduzir a velocidade e observar a sinalização vertical provisória instalada. Trabalhadores e equipamentos estão em constante circulação pelas frentes de melhorias, se expondo ao fluxo de longo curso ou tráfego local de veículos.





BR-101 Sul/SC tem trabalhos em pistas e vias laterais em Sangão

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT/SC) faz, nesta semana, trabalhos de manutenção e melhorias estruturais em pistas e vias lindeiras da BR-101 Sul catarinense. Nesse período, a autarquia aloca frentes de obras entre o km 359 o km 364, em Morro Grande, principal travessia urbana da rodovia federal no município de Sangão. Os serviços interferem diretamente no fluxo de veículos em trânsito local e de longo curso, pois ocupa espaços na plataforma para circulação de pessoal e maquinário.

Dentro deste segmento equipes seguem com a limpeza das eiras (bordos) das pistas. Ali acumulam sedimentos e, com o crescimento da vegetação rasteira, a água das chuvas não consegue escoar para o sistema de drenagem. Os trabalhos são feitos com emprego de escavadeira e trabalhadores, que retiram o excesso de vegetação e abrem as saídas de sarjetas. Além dessa atividade, melhorias e manutenção são feitas na drenagem, com retirada de sedimentos e vegetação.

A execução desses serviços depende de condições de tempo estável na região. Em caso de mau tempo, os trabalhos são suspensos. Todos os locais estão identificados com sinalização vertical provisória, sendo necessária, em momentos alternados, a interrupção do tráfego para o deslocamento de trabalhadores e equipamentos. Devendo o motorista ter atenção redobrada, principalmente quanto à redução da velocidade.

Para os usuários da BR-101, o DNIT/SC pede que seja respeitado o local em melhorias, evitando a parada desnecessária com o veículo. Além disso, é preciso reduzir a velocidade e observar a sinalização vertical provisória instalada. Para informações sobre a rodovia federal, obras remanescentes e as condições de trafegabilidade em trecho com obras, estão disponíveis os canais de atendimento pelo telefone 0800 6030 101 e os links úteis no site.





BR-101 Sul: paisagismo floresce e encanta, no trecho gaúcho da duplicação

Por Sérgio Reis, ESGA-POA

Quem trafega pela BR-101 no trecho gaúcho, entre as cidades de Torres a Osório, pode se deslumbrar com a paisagem formada pela floração existente nessa época do canteiro central da rodovia federal.

A caliandra, arbusto de médio porte, de floração rosa, vermelho e branco, foi plantada no canteiro central da maior parte dos 100 quilômetros desse trecho. O plantio fez parte da implantação do Programa de Paisagismo, um dos 22 Programas Ambientais e Um Estudo implantados como mitigação pela execução das obras de expansão rodoviária e contou com o acompanhamento da Empresa de Supervisão e Gerenciamento Ambiental (ESGA).

O Programa de Paisagismo tem o objetivo de auxiliar na manutenção e no enriquecimento da cobertura vegetal ao longo da faixa de domínio, promover a recomposição das formações ciliares, dentre outros aspectos. Serve ainda para contribuir com a segurança rodoviária, utilizando o potencial da vegetação como sinalização viva e como medida mitigadora compensatória da perda do patrimônio biótico das áreas de uso do canteiro de obras e de implantação da nova pista, devido ao desmatamento necessário à duplicação da rodovia.

Além de embelezar a paisagem, o arbusto no canteiro central cumpre um papel de grande importância na segurança do trânsito, pois evita que os faróis dos veículos que vem no sentido contrário ofusque a visão dos motoristas. A sinalização verde foi amplamente utilizada para preencher o canteiro central da BR-101, tanto no trecho gaúcho quanto no catarinense.

Em Santa Catarina também foi realizado paisagismo em parte do trecho, para cada trecho, uma espécie de planta nativa da Mata Atlântica, atendendo à necessidade de isolamento luminosos, em caso do canteiro central, com mudas de orelha-de-urso, azaleias, hibiscos, acalifas e caliandras. As espécies têm como principal característica o porte médio, com alturas que variam de 1,5 a 3 metros de modo a bloquear o facho luminoso dos faróis dos veículos.

