⁠⁠⁠Abertura do campeonato municipal de enduro FIM acontece neste sábado

Quatro equipes iniciam no próximo sábado, 8, a disputa do Campeonato Municipal de Enduro FIM de Nova Veneza.

A abertura acontece às 14h, no Sítio Mazzuco, próximo às casas de pedra. A expectativa é de que 50 a 70 pilotos participem da competição, que tem a 1ª etapa organizada pela equipe Os Roia.

De acordo com o presidente, Gilmar Gava, todos são convidados a participar do encontro, que terá serviço de bar à disposição. “Estamos com uma expectativa muito boa de fazer um grande campeonato. Começamos em 2010 a organizar o evento, e esse ano chegamos a seis categorias envolvidas”, explica.

Papa Trilhas, Galera da Trilha, Loucos Por Trilhas e Os Roia vão disputar a prova de aproximadamente 3 km nas categorias Força Livre, Over 40 importada, Over 40 nacional, Nacional A, Nacional B e Street. O campeonato tem apoio da prefeitura de Nova Veneza, através da Secretaria de Esportes.

João Manoel Neto / Imagem: Lucas Fontes