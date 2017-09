Polícia Civil prende no Caravaggio autor de homicídio em Criciúma

A Divisão de Investigação Criminal (DIC) da Polícia Civil em Criciúma, na tarde dessa quarta-feira, 6, deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido contra Juliano da Silva Mendes, de 35 anos. Ele residia no distrito de Caravaggio em Nova Veneza.

De acordo com o delegado de polícia e coordenador da DIC, André Milanese, o detido foi o autor do homicídio de Paulo César da Silva Farias, conhecido como “gaúcho”, que foi morto a tiros no dia 08 de agosto de 2017 em frente à sua casa, no bairro Wosocris, em Criciúma.

A investigação realizada apontou que o crime teria ocorrido em razão de discussão envolvendo tráfico de drogas. A arma do crime não foi localizada. Juliano possui antecedentes criminais por roubo, furto e receptação. Após os procedimentos o mesmo foi encaminhado ao presídio Santa Augusta.

Willians Biehl / Foto: DIC – Polícia Civil