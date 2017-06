Grupo Cirandela se apresenta amanhã em Nova Veneza

Cirandela Teatro realiza sua primeira turnê estadual

O grupo de Teatro Cirandela Teatro,de Criciúma, inicia amanhã, 22, uma turnê de sete apresentações pela Rede Sesc de Teatros. As apresentações serão nas cidades Florianópolis, 22, Laguna, 23, Itajaí, 24, Joinville, 25, Jaraguá do Sul, 27, Lages, 29, e Chapecó, 30, com o espetáculo “Para Contar Estrelas”. A peça é encenada pelos atores Priscila Schaucoski e Bruno Andrade, com direção do Grupo Cirquinho do Revirado, e dramaturgia de Luan Marques Joaquim.

“É uma alegria e satisfação estar participando deste circuito pelo SESC. Será a primeira participação desse trabalho numa turnê pelo Estado e acreditamos que a participação neste tipo de circulação é essencial para o crescimento e fortalecimento do grupo. A transformação e conhecimento que se dá na troca de experiências com outras regiões do Estado oportuniza o amadurecimento do fazer artístico”, comentou o ator Bruno Andrade.

Sobre o espetáculo

“Para Contar Estrelas” estreou em agosto de 2016, teve um total de oito meses de pesquisas e ensaios. “Foram horas de conversa em torno do argumento, tempo-contemplação. Criamos um roteiro, criamos um conflito e uma trama, dois personagens que saíram de muito exercício físico e mental, e sábado vamos apresentar o resultado”, comentou o ator do Cirquinho do Revirado, Reveraldo Joaquim, que neste espetáculo divide a direção com a esposa e parceira de Grupo, Yonara Marques.

O Grupo

O grupo Cirandela tem sete anos de carreira, e é formado pelo casal de artistas Priscila Schaucoski e Bruno Andrade. Eles atuam como contadores de histórias da Afasc, e atualmente integram o evento Arroz e Feijão em Colapso no Sistema, do Grupo Cirquinho do Revirado.

Antonio Rozeng