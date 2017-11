CDL de Nova Veneza promove capacitação com o tema “Atender, vender e fidelizar clientes”

Como fazer para superar a expectativa do cliente quando ele entrar na sua loja?

Foi pensando nisso que a CDL de Nova Veneza realizou nos últimos quatro meses um trabalho de capacitação com o tema “Atender, vender e fidelizar clientes”. Por meio de treinamento, workshop e troca de ideias, o gestor em vendas e coach motivacional Renato Schulz Jr apresentou técnicas para estabelecer um melhor relacionamento com o cliente.

“O comerciante tem que superar as expectativas do cliente quando ele entrar na loja. A partir do momento que isso acontece, temos uma venda de maior qualidade, mais segura e o cliente retorna. Precisamos fixar a marca e a qualidade do serviço”, explica Schulz.

Ao todo 27 pessoas participaram do treinamento, com uma aprovação de bom e ótimo que chegou a 95%. “Nós estamos num ano, passando uma fase, onde o pessimismo é grande, mas temos muitos otimistas. O que vai fazer a diferença é a postura que a equipe vai tomar mediante o atendimento ao cliente. Não podemos atender como a 15, 20 anos atrás”, coloca.

Para ele, o preço deixou de ser definitivo na hora da compra. “Há alguns anos o consumidor queria comprar, mas não tinha crédito. Hoje o cliente tem condições de compra, e a diferença para entrar no teu estabelecimento é o atendimento. A qualidade do serviço prestado conquista muito mais o cliente do que um desconto de 5%”, frisa.

Caracterizada como polo turístico em todo o Estado de Santa Catarina, Nova Veneza tem obrigação de superar o atendimento na visão do coach, que possui formação internacional pelo Instituto Hollus. “Como cidade encantadora, não é nem uma necessidade, mas sim uma obrigação superar o atendimento. Cada turista pode criar a oportunidade de falar mal ou falar bem lá fora. Para fomentar ainda mais o seu turismo, e o comércio local, existe essa necessidade de aprimorar, deixar a forma mecânica, e encantar quem aqui passa”, finaliza.

João Manoel Neto