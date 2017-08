​Fechamento de rua aos domingos gera opiniões contrárias em Nova Veneza

Reunião para debater o assunto deve acontecer nos próximos dias.

Alguns comerciantes localizados ao longo da rua Nicolau Pederneiras, no Centro de Nova Veneza, que vem sendo fechada aos domingos nas últimas semanas, estão descontentes com a situação, alegando prejuízos financeiros.

O fechamento é realizado, segundo a Administração Municipal, por conta do aumento do número de moradores e turistas transitando pela Praça Humberto Bortoluzzi.

O proprietário do Crepe Mio, Maicon Marinho, é um exemplo de comerciante descontente. Ele alega que foi o primeiro a sentir o impacto com relação ao número de vendas e clientes, registrando uma queda de 50% nos dias em que a rua é fechada. “Em quase um ano e meio atuando em Nova Veneza, já houve o fechamento da rua em eventos pontuais, mas agora está sendo todo domingo e não está sendo legal, porque as pessoas que costumavam ver as lojas pra ir embora agora não veem mais. Além disso os clientes não conseguem acessar o estacionamento do meu estabelecimento por conta dessa ação”, ressalta.

Segundo Marinho, um ofício contrariando a situação já foi entregue à Administração Municipal. É o mesmo caso da Cooperativa de Agricultura Familiar de Nova Veneza (Coofanove), que segundo o presidente Altair André Valdati, também está sentindo os impactos negativos. “Estamos tendo prejuízo, porque o pessoal não está mais circulando na frente da loja. Já ouvi reclamações de pessoas não conseguem mais ir comprar. Acredito que a rua deveria ser de livre circulação”, completa.

Além destes, a Unique Store Lança Perfume também está se sentindo prejudicada. “Devido ao fluxo que caiu consideravelmente, uma vez que domingo sempre era um dos melhores dias de vendas da semana. A Nicolau Pederneiras geralmente é onde os turistas e clientes estacionam para ir para os restaurantes e praça da cidade, assim passam na frente da loja para ver as novidades. Com o fechamento da rua, os carros não passam na frente da loja e as pessoas não sabem se está aberta ou não. Acredito que precisamos ser comunicados e participar das decisões que possam influenciar o desempenho dos estabelecimentos”, argumenta a gerente do estabelecimento, Helen Hoffmann de Moraes

OUTROS SÃO FAVORÁVEIS

Já a presidente da Associação Neoveneziana de Turismo (ANET) Larissa Bortolotto, acredita que esse fechamento é favorável ao município, uma vez que deixa a praça livre para as pessoas caminharem com mais segurança, “Se tem a expectativa que venha a Rua Coberta no futuro, então isso já é uma forma de educar a população, como já acontece nos grandes centros. Toda forma de transição e mudança é complicada e demora um pouco para que as pessoas se habituem”, reforça.

Como a presidente, o comerciante Chico Ghellere também concorda que o fechamento é positivo, por conta das questões de segurança. “A rua fechada dá mais tranquilidade. Se vão cobrir a rua e fechar no futuro, agora é praticamente um ensaio. Para meu restaurante, não acredito que essa situação atrapalhe”, alega.

REUNIÃO ENTRE AS PARTES

Por fim, a Administração Municipal deve realizar, nos próximos dias, uma reunião entre as entidades do município, como ANET e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) para discutir o assunto. “A posição é de fechamento aos domingos, mas vamos nos reunir para conversar, porque entendemos que nada pode ser decidido sem debate. Tem comerciante a favor e comerciante contra, por isso vamos tratar em conjunto. Até para definir as questões de trânsito, que muitos vem falando sobre a necessidade de entrar pela via na contramão quando a rua está fechada”, finaliza o secretário de Planejamento de Nova Veneza, Renato Pieri.

Francine Ferreira